Затопленные дома в российском регионе сняли на видео

Паводок в Амурской области, из-за которого затопило 21 населенный пункт, сняли на видео. Кадры с затопленными домами публикует Telegram-канал Amur Mash.

В ролике можно наблюдать последствия паводка в регионе — в доме плавает мебель, бытовая техника и личные вещи хозяев жилища. Россияне пытались поднять самые ценные предметы на высоту, но такой способ не помог — визуально уровень воды в доме превысил один метр.

Как пишет канал, из-за сильных дождей подтоплено 63 дома и 388 участков. Спасатели эвакуируют жителей поселений. Режим ЧС введен в Ромненском муниципальном округе, Завитинском, Бурейском районах и в Белогорске.

Для жителей, чьи дома пострадали, открыто два пункта временного размещения.

Ранее сообщалось, что на восток Крыма обрушились сильные ливни, в Керчи и близлежащих районах выпало полторы месячные нормы осадков. Подтоплены 12 домов и цокольный этаж городской больницы, однако эвакуация больных не планируется.