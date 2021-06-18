Специалист «Фобоса» сравнил затопления в Ялте и Тулуне

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус по просьбе «Ленты.ру» сравнил чрезвычайную ситуацию с затоплениями в Ялте из-за сильных дождей с паводками в районе Тулуна Иркутской области. Эксперт пришел к выводу, что опасаться повторения тех событий не следует, так как в регионах различный рельеф.

«Никакой связи между этими явлениями нет. Ситуация с паводками в Иркутской области была связана с выходом из берегов реки. Соответственно пока река не вошла в свое русло, там не прекращался паводок. Это случилось из-за большого количество потаившего снега плюс выпадающих осадков, все это стекало с больших территорий в сеть реки. Паводок под Иркутском имел совсем другую физическую природу. В Ялте же подтопления вызваны рекордным количеством выпавших дождей за короткий период», — объяснил Леус.

Специалист отметил, что из-за разницы рельефа последствия у этих стихийных бедствий будут разными. Если в Иркутской области вода уходила медленно из-за равнинной местности, то в Ялте благодаря местоположению вода довольно быстро стечет в море.

«Если там надо было ждать, пока все это постепенно очень медленно уйдет, пока река вернется в русло, пока вода испарится или впитается, то здесь все это после прекращения осадков нормализуется достаточно быстро: вода уйдет, может быть, в течение одного дня, она стечет в море благодаря рельефу, останется только убрать грязь и починить то, что природой разломано», — сказал эксперт.

Леус отметил, что хоть ситуации и схожи в том, что в обоих местах разлилась река, но на этом все совпадения заканчиваются.

«Да, в Ялте также река вышла из берегов, но не она явилась причиной затопления города. Ее не нужно сравнивать с той рекой, которая в Иркутской области, та гораздо больше, а эта в обычное время так — ручеек, журчащий среди камней. Да, река вышла и что-то там рядом затопила, но все это из-за осадков», — заключил специалист.

17 июня на восток Крыма обрушились сильные ливни, в Керчи и близлежащих районах выпало полторы месячные нормы осадков, в зону подтопления попали более 300 домов. Около 20 тысяч человек остались без питьевой воды.