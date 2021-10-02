В Нижнем Новгороде объявлен режим ЧС после взрыва газа в жилом доме

Власти Нижнего Новгорода объявили городской режим ЧС после взрыва газа в жилом доме, который произошел в субботу, 2 октября. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев. Его слова приводит РИА Новости.

«Я провел штаб комиссии по чрезвычайным ситуациям Нижнего Новгорода. Объявлен муниципальный уровень режима чрезвычайной ситуации», — заявил Шалабаев.

По информации пресс-службы правительства региона, несущие конструкции дома не нарушены, частично обрушен балкон. Пострадавшие — 55-летняя женщина с 95 процентами ожогов тела и 47-летний мужчина с 35 процентами ожогов — госпитализированы и находятся в реанимации.

Взрыв газа произошел утром в субботу, 2 октября, на улице Гайдара в Нижнем Новгороде. Пострадали два человека, еще сто жильцов были эвакуированы. Возгорания после хлопка газовоздушной смеси не последовало. На месте происшествия работают 75 человек и 24 единицы техники. Погибших нет.

Ранее в сети появилось видео последствий инцидента.