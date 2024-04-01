Названа причина ДТП с участием автобуса и поезда под Ярославлем
Прокуратура заявила, что причиной ДТП под Ярославлем стала поломка автобуса
Причиной ДТП в селе Берендеево под Ярославлем, где скорый поезд протаранил автобус, стала поломка последнего. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры, заявление приводится в Telegram-канале надзорного органа.
Как рассказали в прокуратуре, автобус остановился прямо на железнодорожном переезде и завестись уже не смог.
Отмечается, что ситуацию с ДТП взял под личный контроль Северо-Западный транспортный прокурор Владимир Владимиров. «Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства происшествия», — подытожили в ведомстве.
Изначально сообщалось о пяти жертвах, но, по последним данным, это число выросло до восьми.