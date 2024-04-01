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17:51, 1 апреля 2024Россия

Названа причина ДТП с участием автобуса и поезда под Ярославлем

Прокуратура заявила, что причиной ДТП под Ярославлем стала поломка автобуса

Кадр: МЧС России

Причиной ДТП в селе Берендеево под Ярославлем, где скорый поезд протаранил автобус, стала поломка последнего. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры, заявление приводится в Telegram-канале надзорного органа.

Как рассказали в прокуратуре, автобус остановился прямо на железнодорожном переезде и завестись уже не смог.

Отмечается, что ситуацию с ДТП взял под личный контроль Северо-Западный транспортный прокурор Владимир Владимиров. «Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства происшествия», — подытожили в ведомстве.

Изначально сообщалось о пяти жертвах, но, по последним данным, это число выросло до восьми.

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      Марк Леонов
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