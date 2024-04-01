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15:55, 1 апреля 2024Россия

Число погибших при столкновении автобуса с поездом под Ярославлем выросло

МЧС РФ: число погибших при ДТП с участием автобуса и поезда выросло до восьми

Кадр: Telegram-канал 112

Число погибших при столкновении пассажирского автобуса и поезда в Ярославской области выросло до восьми. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

«В селе Берендеево столкнулись рейсовый автобус и скорый поезд. Предварительно, погибли все восемь человек из автобуса», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают 24 сотрудника МЧС, включая психологов, а также семь единиц техники, добавили в ведомстве.

О происшествии стало известно ранее 1 апреля. Подробности произошедшего на данный момент неизвестно. Изначально поступала информация о пяти погибших и двух пострадавших, затем стало известно, что при аварии скончались семь человек.

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      Никита Абрамов
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