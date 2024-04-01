Семь человек погибли при столкновении автобуса с поездом в российском регионе

В Ярославской области семь человек погибли при столкновении автобуса с поездом

В Ярославской области семь человек погибли при столкновении автобуса с поездом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Переславля-Залесского Дмитрия Зяблицкого.

Источник агентства в экстренных службах сообщил, что ДТП произошло в селе Берендеево. По его данным, речь идет о пяти погибших и двоих пострадавших. РИА Новости со ссылкой на власти Переславля-Залесского также сообщает о пяти погибших.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Подробности случившегося устанавливаются.

Ранее ДТП с участием рейсового автобуса произошло на Кубани. Тогда пять человек погибли в результате столкновения автобуса с грузовиком. Всего пострадали 13 человек.