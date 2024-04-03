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18:29, 3 апреля 2024Силовые структуры

Монтера пути арестовали после ДТП с автобусом и поездом в Ярославской области

Суд арестовал монтера пути после столкновения автобуса и поезда под Ярославлем
Начало событий в новости Дело о халатности завели после ДТП с автобусом и поездом в Ярославской области

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Суд арестовал на два месяца монтера пути, который пустил рейсовый автобус на железнодорожный переезд перед их столкновением в Ярославской области. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина пробудет в СИЗО до 1 июня.

ДТП с автобусом и поездом произошло 1 апреля на железнодорожном переезде станции Берендеево под Ярославлем. В результате случившегося семь человек не выжили.

Вскоре после этого следователи возбудили уголовные дела по статьям 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта») и 293 («Халатность») УК РФ. Мастер дорожного линейного участка и начальник Ростов-Ярославской дистанции пути задержаны.

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      Олеся Мицкевич
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