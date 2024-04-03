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15:55, 3 апреля 2024Силовые структуры

Дело о халатности завели после ДТП с автобусом и поездом в Ярославской области

СК возбудил дело о халатности после ДТП с автобусом и поездом под Ярославлем

Фото: Пресс-служба МЧС РФ / РИА Новости

Следователи возбудили уголовное дело о халатности после столкновения автобуса и поезда в Ярославской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Дело по части 3 статьи 293 («Халатность») УК РФ завели в отношении должностных лиц железной дороги. Расследование продолжается.

По предварительным данным, 1 апреля монтер пути 3-го разряда, не прошедший соответствующего обучения, был незаконно допущен к исполнению обязанностей дежурного по железнодорожному переезду. Во время работы он допустил нарушение правил эксплуатации железнодорожного переезда, в результате чего произошло ДТП с участием поезда и автобуса. Семь человек не выжили.

По данным СК, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов задержали мастера дорожного линейного участка и начальника Ростов-Ярославской дистанции пути. Ранее сообщалось и о задержании монтера пути.

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      Олеся Мицкевич
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