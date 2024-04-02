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15:37, 2 апреля 2024Силовые структуры

После ДТП с автобусом и поездом в Ярославской области задержали монтера пути

После ДТП с автобусом и поездом под Ярославлем задержан монтер пути, он был пьян

Кадр: Северо-Западная транспортная прокуратура / ТАСС

Сотрудники правоохранительных органов задержали монтера пути после столкновения автобуса и поезда в Ярославской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

По предварительным данным, задержанный, исполняющий обязанности дежурного по железнодорожному переезду, отключил устройство заграждения и освободил проезд автобусу. Водитель выехал на пути и остановился на переезде из-за технической неисправности, где с ним и столкнулся поезд.

Согласно проведенному освидетельствованию, монтер пути был пьян во время происшествия. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании ему меры пресечения.

Столкновение автобуса и поезда произошло 1 апреля на железнодорожном переезде станции Берендеево Ярославской области. В результате случившегося семь человек не выжили. Возбуждено уголовное дело.

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      Олеся Мицкевич
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