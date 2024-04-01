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21:54, 1 апреля 2024Силовые структуры

СК возбудил дело после столкновения автобуса и поезда в Ярославской области

СК возбудил уголовное дело после столкновения автобуса и поезда под Ярославлем

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Следователи Западного межрегионального следственного управления на транспорте возбудили уголовное дело по факту ДТП в Ярославской области с участием автобуса и поезда. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Дело возбуждено по части 3 статьи 263 Уголовного Кодекса РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». Следователи проводят осмотр места происшествия, устанавливают все обстоятельства произошедшего. Также назначены необходимые экспертизы.

Ранее сообщалось, что причиной столкновения автобуса с пассажирским поездом в селе Берендеево под Ярославлем стала техническая поломка. По предварительным данным, из-за технической неисправности автобус остановился на переезде и не смог продолжить движение. Уточняется, что машинист применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось.

Столкновение произошло на перегоне Берендеево — Шушково. Автобус выехал на пути перед поездом №15 сообщением АрхангельскМосква.

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      Марина Совина
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