ОСАГО в России начнут выдавать по-новому

В России изменили правила приобретения полиса ОСАГО, стоимость которого теперь может изменяться в зависимости от индивидуальных характеристик водителей. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В частности, при определении тарифа страховщики смогут, например, учитывать степень соблюдения водителем ПДД и агрессивность вождения. Кроме того, в законе прописано, что с 1 марта по 30 сентября включительно договор ОСАГО может быть заключен без представления диагностической карты либо свидетельства о прохождении техосмотра. Это временная мера, принятая в связи с ограничениями, введенными из-за распространения в стране коронавируса.

По мнению представителей Всероссийского союза страховщиков, принятие поправок в закон позволит снизить аварийность на дорогах.

Осенью прошлого года в России вступили в силу поправки к закону об ОСАГО, согласно которому автомобилисты смогут оформлять европротокол о ДТП в электронном виде с помощью мобильного приложения через портал госуслуг, а также дистанционно получать результаты рассмотрения.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!