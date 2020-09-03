Российским водителям решили упростить жизнь

Водителям всех регионов России решили упростить жизнь, теперь они смогут оформлять электронное извещение о ДТП вместо бумажного. Об этом заявил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев, пишет «Коммерсантъ».

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Опция станет доступна с 1 ноября не только для физических, но и для юридических лиц. Водители смогут оформить аварию без вызова сотрудников ГИБДД через приложение «Помощник ОСАГО» на месте аварии. Участники ДТП должны нарисовать схему происшествия и сделать фотографии. Данные будут автоматически попадать в базу РСА.

Возможность оформления европротокола онлайн в прошлом году появилась в тестовом режиме в пяти регионах: в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Татарстане.

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил отменить транспортный налог. Однако правительство не поддержало эту идею, поскольку принятие закона приведет к сокращению доходов региональных бюджетов на общую сумму не менее 160 миллиардов рублей в год.