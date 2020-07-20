Редко пользующихся машинами россиян захотели освободить от транспортного налога

Депутат от «Единой России» и член комитета Госдумы по налогам Евгений Федоров предложил освободить от уплаты транспортного налога редко пользующихся автомобилями россиян. Он отправил соответствующее письмо министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Федоров предложил дать право гражданам не платить налог в случаях, когда машина не используется более шести месяцев. Однако для освобождения от уплаты налога придется сдать на хранение в автоинспекцию регистрационные знаки.

Сейчас транспортный налог относится к региональным и регулируется субъектами. Федеральный центр лишь устанавливает предельный размер налоговой ставки. На данный момент ее предельный размер в зависимости от количества лошадиных сил составляет от 2,5 до 15 процентов.

Ранее в июне депутат Госдумы Василий Власов на фоне эпидемии коронавируса предложил снизить транспортный налог в России в 2020 году на 25 процентов. Он отправил соответствующее письмо министру транспорта Евгению Дитриху.