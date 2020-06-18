В Госдуме предложили снизить транспортный налог в 2020 году

Депутат Госдумы Василий Власов на фоне эпидемии коронавируса предложил снизить транспортный налог в России в 2020 году на 25 процентов. Соответствующее письмо он отправил министру транспорта Евгению Дитриху, сообщает РИА Новости.

Согласно инициативе, мера должна быть введена в регионах, где действовал режим повышенной готовности. Это стало бы «справедливой компенсацией и небольшой мерой экономической поддержки», считает Власов. Он отметил, что большинство россиян в период самоизоляции вынужденно сидели дома и не пользовались автомобилями больше месяца.

«Прошу вас дать свою оценку данной инициативе и распорядиться проанализировать возможность реализации», — написал парламентарий министру.

В 2019 году самые низкие налоги на транспорт в России были в Забайкалье (1427 рублей в год), Ингушетии (1478 рублей), Республике Алтай (1582 рубля), Республике Тыва (1600) и в Крыму (1660).

Ранее стало известно, что российские власти рассматривают вопрос введения налога на богатство. В правительстве рассматривается около десяти вариантов инициативы. Согласно одной из них, богатыми будут считаться граждане с годовым доходом от двух-трех миллионов рублей. Дополнительная ставка НДФЛ может составить 15 процентов.

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