Идею повысить налог на старые автомобили в России объяснили

Министерство промышленности и торговли России объяснило идею повысить транспортный налог на старые машины. Как рассказали в ведомстве, речь идет только о коммерческих автомобилях экологического класса «Евро-3» и ниже, пишут РИА Новости со ссылкой на заместителя главы ведомства Александра Морозова.

«Указанная техника ежедневно наносит непоправимый ущерб экологии и здоровью граждан России», — отметил он. По его словам, предлагаемая мера повысит привлекательность новых и более экологичных транспортных средств, а это окажет позитивное влияние на окружающую среду.

О планах увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса Евро-3 и ниже Морозов сообщил 21 февраля изданию «Коммерсантъ». Планируется, что изменения вступят в силу с 2021 года.

При этом глава комитета по транспорту и строительству Госдумы Евгений Москвичев предложил вовсе запретить все коммерческие автомобили с классом Евро-0 и Евро-1. «Давайте мы их в историю сдадим, им по 35–37 лет, а мы покупаем, покупаем запчасти», — заявил он.

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