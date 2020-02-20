Налог на старые автомобили в России захотели повысить

Минпромторг собирается увеличить базовую ставку транспортного налога на автомобили экологического класса Евро-3 и ниже. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Александр Морозов, передает «Коммерсант».

Планируется, что изменения вступят в силу с 2021 года. Инициатива коснется только коммерческого транспорта, уточнили в министерстве. Там выразили мнение, что новая мера повысит популярность более экологичных транспортных средств, а также указали на то, что старая автомобильная техника ежедневно наносит непоправимый ущерб экологии и здоровью россиян.

При этом глава комитета по транспорту и строительству Госдумы Евгений Москвичев предложил вовсе запретить все коммерческие автомобили с классом Евро-0 и Евро-1. «Давайте мы их в историю сдадим, им по 35–37 лет, а мы покупаем, покупаем запчасти», — заявил он.

Отмечается, что на данный момент транспортный налог на федеральном уровне установлен только исходя из мощности двигателя. На региональном уровне ставки также могут различаться по году выпуска или классу автомобиля.

В ноябре 2019 года сообщалось, что регионом с самым низким размером налога на легковой автомобиль оказался Забайкальский край. При этом по сравнению с прошлым налоговым периодом средний размер транспортного налога на легковую машину вырос на 2,3 процента.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!