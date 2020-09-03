Российским регионам дали пять миллиардов рублей на дороги

Правительство выделило российским регионам почти пять миллиардов рублей на ремонт и строительство дорог. Об этом говорится в распоряжении, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В числе получателей трансфертов правительство назвало Башкирию, Марий Эл, Тыву, Северную Осетию, Волгоградскую, Вологодскую, Кемеровскую, Мурманскую, Новосибирскую, Тамбовскую, Тюменскую и Челябинскую области, Ненецкий автономный округ и Хабаровский край. Средства в размере 4,95 миллиарда регионы получат уже в 2020 году.

В правительстве рассчитывают, что дополнительное финансирование даст возможность до конца года отремонтировать около 110 километров магистралей, завершить строительство дороги в Мурманской области и ускорить реконструкцию туннеля в Северной Осетии.

Средства представлены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги» и госпрограммы «Развитие транспортной системы».