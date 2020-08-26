В России рассчитывать ОСАГО начнут по новым правилам. С 5 сентября тарифный коридор для легковых автомобилей физлиц расширят на 10 процентов в обе стороны, следует из указания Банка России, опубликованного на сайте регулятора.

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Для таких машин тариф будет находиться в диапазоне от 2471 рубля до 5436 рублей. Для легковых автомобилей юридических лиц изменения будут значительнее, и тарифный коридор расширится в обе стороны на 20 процентов.

На максимальное понижение тарифов смогут претендовать грузоперевозчики и автопарки юрлиц, пояснил замглавы регулятора Владимир Чистюхин, пишет «Интерфакс». Грузовикам с ограничением объема грузоперевозок до 16 тонн и свыше 16 тонн расширят границы коридора на 20 процентов вверх. Для такси коридор увеличится на 30 процентов в обе стороны. Для автобусов, трамваев и троллейбусов тарифы практически не изменятся, минимальную ставку понизят на 5 процентов.

Новые правила позволят в большей степени дифференцировать тарифы для водителей с разным уровнем риска. Страховщики смогут назначать более низкий тариф аккуратным водителям и более высокий тем, кто водит рискованно и нарушает правила дорожного движения.

В России с 24 августа вступил в силу закон об индивидуализации тарифов ОСАГО. Теперь страховщики могут учитывать индивидуальные характеристики водителей при расчете тарифа и снижать его для аккуратных автомобилистов.

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