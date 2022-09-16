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Экономика

Набиуллина отказалась давать тайные сигналы

Глава ЦБ Набиуллина не увидела оснований снова использовать броши

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина не смогла сказать, когда снова будет использовать броши во время выступлений. Таким образом она ответила на вопрос журналиста в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Что касается брошек, то я пока не вижу оснований для того, чтобы снова к ним прибегать», — объяснила она, не уточнив, с чем именно связан отказ от использования таких способов подать сигналы рынку.

Набиуллина начала надевать уникальные украшения на пресс-конференциях в начале 2020 года, в период экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса. Глава регулятора объясняла, что вкладывает в броши некие тайные послания, которые иногда просто, а иногда не очень разгадать. При этом некоторые трактовки украшений удивляли ее саму.

На первом заседании после ввода российских войск на территорию Украины глава ЦБ появилась без броши и с тех пор не использовала ее ни разу.

По итогам заседания ключевая ставка была понижена на 0,5 процентных пункта, до 7,5 процента. При этом впервые с апреля регулятор не указал на возможности дальнейшего снижения, что может означать завершение смягчения денежно-кредитной политики. Набиуллина объяснила, что в силу вступают проинфляционные риски, а факторы, определяющие дефляцию, постепенно теряют силу, поэтому дальнейшие снижение ставки может быть неуместным.

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Платон Щукин
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