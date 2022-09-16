Набиуллина отказалась давать тайные сигналы

Глава ЦБ Набиуллина не увидела оснований снова использовать броши

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина не смогла сказать, когда снова будет использовать броши во время выступлений. Таким образом она ответила на вопрос журналиста в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Что касается брошек, то я пока не вижу оснований для того, чтобы снова к ним прибегать», — объяснила она, не уточнив, с чем именно связан отказ от использования таких способов подать сигналы рынку.

Набиуллина начала надевать уникальные украшения на пресс-конференциях в начале 2020 года, в период экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса. Глава регулятора объясняла, что вкладывает в броши некие тайные послания, которые иногда просто, а иногда не очень разгадать. При этом некоторые трактовки украшений удивляли ее саму.

На первом заседании после ввода российских войск на территорию Украины глава ЦБ появилась без броши и с тех пор не использовала ее ни разу.

По итогам заседания ключевая ставка была понижена на 0,5 процентных пункта, до 7,5 процента. При этом впервые с апреля регулятор не указал на возможности дальнейшего снижения, что может означать завершение смягчения денежно-кредитной политики. Набиуллина объяснила, что в силу вступают проинфляционные риски, а факторы, определяющие дефляцию, постепенно теряют силу, поэтому дальнейшие снижение ставки может быть неуместным.