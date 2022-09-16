Набиуллина отказалась давать тайные сигналы
Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина не смогла сказать, когда снова будет использовать броши во время выступлений. Таким образом она ответила на вопрос журналиста в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
«Что касается брошек, то я пока не вижу оснований для того, чтобы снова к ним прибегать», — объяснила она, не уточнив, с чем именно связан отказ от использования таких способов подать сигналы рынку.
Набиуллина начала надевать уникальные украшения на пресс-конференциях в начале 2020 года, в период экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса. Глава регулятора объясняла, что вкладывает в броши некие тайные послания, которые иногда просто, а иногда не очень разгадать. При этом некоторые трактовки украшений удивляли ее саму.
На первом заседании после ввода российских войск на территорию Украины глава ЦБ появилась без броши и с тех пор не использовала ее ни разу.
По итогам заседания ключевая ставка была понижена на 0,5 процентных пункта, до 7,5 процента. При этом впервые с апреля регулятор не указал на возможности дальнейшего снижения, что может означать завершение смягчения денежно-кредитной политики. Набиуллина объяснила, что в силу вступают проинфляционные риски, а факторы, определяющие дефляцию, постепенно теряют силу, поэтому дальнейшие снижение ставки может быть неуместным.