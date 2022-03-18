Набиуллина обошлась без броши при оценке ситуации в экономике

Глава Центробанка Набиуллина не стала надевать брошь после сохранения ставки 20 процентов

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции по итогам совета директоров обошлась без традиционной броши, с помощью которой она подавала рынку определенные сигналы. Трансляция прошла на странице регулятора в YouTube.

Центробанк не стал изменять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 20 процентов. В сообщении регулятора отмечалось, что текущей уровень ставки позволил сохранить финансовую стабильность и избежать неконтролируемого роста цен.

При этом в ЦБ предупредили, что страна вступает в фазу «масштабной структурной перестройки», при которой повышенного роста цен не избежать. Вернуть годовую инфляцию к целевым 4 процентам в ЦБ надеются в 2024 году.

Ранее в пятницу, 18 марта, президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Набиуллиной для переназначения на должность председателя Центробанка. Ее текущие полномочия истекают через три месяца, экономист возглавляет регулятор с 2013 года.

Набиуллина начала использовать броши с весны 2020 года. В интервью она объясняла, что использует украшения как способ коммуникации с участниками рынка. При этом глава ЦБ признавала, что ее сигналы не всегда считывают верно, а некоторые трактовки удивляют даже ее саму.