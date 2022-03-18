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Центральный банк принял решение по ключевой ставке

ЦБ России оставил ключевую ставку на уровне 20 процентов

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Банк России оставил ключевую ставку без изменений, следует из сообщения центробанка.

Совет директоров Банка России 18 марта 2022 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 20 процентов годовых, сказано в сообщении. В регуляторе указали, что увеличение ставки до соответствующего уровня, состоявшееся 28 февраля, помогло финансовой стабильности и предотвратило неконтролируемый рост цен на фоне кардинально изменившихся внешних условий.

В ЦБ предупредили, что фаза «масштабной структурной перестройки», которая ожидает экономику страны, будет сопровождаться «неизбежным периодом повышенной инфляции». Предполагается, что он должен носить временный характер: Банк России считает, что сумеет постепенно вернуть годовую инфляцию к целевым 4 процентам. Сроком назван 2024 год.

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Притом ЦБ отмечает, что с начала марта инфляция, судя по недельным оценкам, значимо ускорилась. Динамика, согласно заявлению регулятора, обусловлена в значительной мере ростом спроса на отдельные товары «на фоне возросшей неопределенности и роста инфляционных ожиданий». Внесло вклад и ослабление рубля, подчеркнули в Банке России.

В следующий раз ЦБ рассмотрит вопрос об уровне ставки 29 апреля. Решение будут принимать «с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков».

Решение о росте ставки до 20 процентов в конце февраля регулятор принял на фоне введения санкций против России, последовавших за началом операции на Украине 24 февраля. Тогда Центральный банк объяснил повышение кардинальным изменением внешних условий. Там указывали, что шаг позволит увеличить ставки по депозитам до того уровня, который может компенсировать «возросшие девальвационные и инфляционные риски».

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Платон Щукин
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