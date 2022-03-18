В Кремле объяснили выдвижение Набиуллиной на пост главы Центробанка

Песков назвал логичным внесение Путиным кандидатуры Набиуллиной на пост главы ЦБ

Внесение кандидатуры Эльвиры Набиуллиной на пост главы Центробанка выглядит логичным, поскольку президент страны Владимир Путин высоко оценивает ее деятельность. Таким образом решение объяснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Он объяснил, что в связи с нынешней экономической ситуацией на ЦБ ложится дополнительный груз ответственности за поддержание экономической стабильности. Поэтому следует сохранить Набиуллину во главе регулятора.