Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В Кремле объяснили выдвижение Набиуллиной на пост главы Центробанка

Песков назвал логичным внесение Путиным кандидатуры Набиуллиной на пост главы ЦБ

Фото: РИА Новости

Внесение кандидатуры Эльвиры Набиуллиной на пост главы Центробанка выглядит логичным, поскольку президент страны Владимир Путин высоко оценивает ее деятельность. Таким образом решение объяснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Он объяснил, что в связи с нынешней экономической ситуацией на ЦБ ложится дополнительный груз ответственности за поддержание экономической стабильности. Поэтому следует сохранить Набиуллину во главе регулятора.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Евросоюз оплатил поставки оружия на Украину
Лесные пожары вызвали разрушение озонового слоя
Кулеба назвал Лаврова самым опытным дипломатом
Суд оставил в силе запрет на участие российских команд в турнирах ФИФА
Минфин подтвердил спасение России от дефолта по госдолгу
Пропавший 8 марта российский программист обнаружен мертвым возле магазина
В российском городе обнаружили выбросы опасных химических элементов
В Литву прибыли сотни американских военных
Отец Алисы Тепляковой раскритиковал учебники МГУ
В Кремле объяснили выдвижение Набиуллиной на пост главы Центробанка
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.