ЦБ высказался о дальнейшем снижении ставки

Глава ЦБ Набиуллина: пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сузилось

Глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина высказалась о дальнейшем снижении ставки и признала, что пространство для подобных действий сузилось. Ее слова приводит ТАСС. Она уточнила, что в настоящее время денежно-кредитная политика является нейтральной.

«Мы видим, что разовые дезинфляционные факторы постепенно теряют свою силу, а проинфляционные риски нарастают», — прокомментировала Набиуллина.

На заседании в пятницу, 16 сентября, регулятор в очередной раз понизил ключевую ставку, она составила 7,5 процента. При этом в ЦБ не исключают «каких-то движений» по ставке, отмечает РИА Новости, но вероятность ее снижения уменьшилась.

К концу года ЦБ ожидает итоговую инфляцию в диапазоне 11-13 процентов. В 2023-м при сохранности денежно-кредитной политики она должна опуститься до 5-7 процентов, чтобы вернуться к 4 процентам в 2024 году.

Снижение ставки продолжается с апреля, после более чем двукратного повышения в начале марта. Сентябрьское понижение — уже шестое подряд. Нынешний цикл смягчения политики регулятора стал самым резким в современной истории и, судя по всему, подходит к концу.