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Центробанк понизил ключевую ставку

Центробанк опустил ключевую ставку до 7,5 процента

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

По итогам заседания совета директоров Центробанка России принято решение опустить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 7,5 процента. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Такое решение совпало с прогнозом большинства экспертов, которые оценивали как продолжающуюся дефляцию, так и завышенный курс национальной валюты, который негативно сказывается на наполнении бюджета.

Снижение ставки продолжается с апреля, после более чем двукратного повышения в начале марта. Тогда решение было принято с целью не допустить обвального падения курса рубля, однако позднее в связи с жестким ограничением импорта, возникшим из-за западных санкций, национальная валюта начала неконтролируемо укрепляться.

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Платон Щукин
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