Центробанк понизил ключевую ставку
Центробанк опустил ключевую ставку до 7,5 процента
По итогам заседания совета директоров Центробанка России принято решение опустить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 7,5 процента. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.
Такое решение совпало с прогнозом большинства экспертов, которые оценивали как продолжающуюся дефляцию, так и завышенный курс национальной валюты, который негативно сказывается на наполнении бюджета.
Снижение ставки продолжается с апреля, после более чем двукратного повышения в начале марта. Тогда решение было принято с целью не допустить обвального падения курса рубля, однако позднее в связи с жестким ограничением импорта, возникшим из-за западных санкций, национальная валюта начала неконтролируемо укрепляться.