В России допустили дальнейшее понижение ключевой ставки

«Ведомости»: большинство аналитиков допустили снижение ключевой ставки в России до 7,5%

В условиях внешнего давления на экономику России Центробанк на заседании 16 сентября может продолжить понижение ключевой процентной ставки, допускают опрошенные «Ведомостями» аналитики.

По их прогнозам, Банк России будет действовать более осторожно, чем в предыдущие месяцы. Большая часть экспертов, 10 из 13, ожидают понижения на 50 базисных пунктов, до 7,5 процента годовых. При этом аналитики не отрицают, что денежно-кредитная политика ЦБ может стать более консервативной в этом месяце. Остальные эксперты прогнозируют снижение на 100 и 25 базисных пунктов.

Аналитики объясняют высокую вероятность дальнейшего смягчения монетарной политики тем, что инфляция в стране быстро замедлилась, а поддержка российской экономики в сложных условиях все еще необходима. Судя по недельным данным, снижение общего уровня цен продолжает опережать сезонные нормы, что укрепляет уверенность в понижении ключевой процентной ставки до 7 процентов, считает старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин.

Директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг отмечает, что решение Банка России зависит не только от темпов роста потребительских цен, но и от информации о бюджете будущего года и бюджетном правиле. По его мнению, ЦБ с небольшой вероятностью решит снижать ставку более чем на 25-50 базисных пунктов, учитывая заявление Министерства финансов о росте расходов в 2023 году в реальном выражении.

В последний раз Центробанк резко снизил ключевую процентную ставку в России 22 июля. Показатель изменился на 1,5 процентного пункта, до 8 процентов годовых. В августе опрошенные CNBC финансисты признали эффективность принятых регулятором мер для стабилизации ситуации и смягчения последствий от санкций. Они отметили, что во многих секторах наблюдаются признаки стабилизации, однако считают, что и после середины 2023-го Россия будет «в лучшем случае стагнировать».

Ранее экономисты ЦБ спрогнозировал падение ВВП страны по итогам года на 4,2 процента. В августе они прогнозировали более существенный спад в 6 процентов. Плановый рост экономики эксперты ожидают уже в 2024 году.