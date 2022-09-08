Опрошенные ЦБ аналитики спрогнозировали курс доллара

В ЦБ заявили, что доллар в 2022 году ослабнет и составит 69,4 рубля

Центральный банк представил прогнозы по курсу рубля, инфляции и ВВП России на 2022-2025 годы, основанный на оценках аналитиков. Сентябрьский «Макроэкономический опрос Банка России» опубликован на сайте регулятора.

Как ожидают экономисты, в текущем году средний курс доллара составит 69,4 рубля (в августе аналитики ожидали уровень в 70,4 рубля). В 2023 году доллар будет стоить 73,1 рубля, в 2024 и 2025 годах — 75,3 и 79,7 рубля соответственно.

Экономисты стали более оптимистично оценивать уровень инфляции в России. Прогноз по росту цен к декабрю текущего года составляет 12,9 процента, в то время как в августе прогнозировался показатель в 15 процентов. Аналитики считают, что в 2023 году рост цен замедлится почти в два раза: ожидается уровень в 6 процентов, в последующие два года — в 4 процента.

ВВП по итогам года упадет на 4,2 процента, предполагают экономисты. В августе они прогнозировали более существенный спад в 6 процентов. В следующем году ожидается падение на 1,8 процента против 1,3 в прогнозах предыдущего месяца. В 2024 и 2025 годы он покажет рост в размере 1,7 и 1,6 процента соответственно.

Опрос проводился с 31 августа по 6 сентября, в нем участвовали 26 специалистов из различных организаций. Представленные показатели являются медианой их прогнозов.

Оценки аналитиков, опрошенных Центробанком, отличаются от цифр Минэкономразвития. 8 сентября замглавы ведомства Полина Крючкова заявила, что по итогам 2022 года экономика России сократится не более чем на 3 процента.

При этом зарубежные экономисты считают, что страна может столкнуться с более длительной и глубокой рецессией, об этом писало агентство Bloomberg со ссылкой на внутренний отчет, подготовленный для правительства. Два из трех сценариев показывают, что сокращение ускорится в 2023 году, а экономика вернется к докризисному уровню только в конце десятилетия или позже.