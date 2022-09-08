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Спад российской экономики оценили

Замглавы Минэкономразвития: спад ВВП в России по итогам 2022 года не превысит 3 процентов

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

По итогам 2022 года экономика России сократится не более чем на 3 процента, заявила замглавы Минэкономразвития Полина Крючкова. Ее слова передает ТАСС.

«Если в марте-апреле оптимисты заявляли о том, что экономика упадет в этом году процентов на 10, а пессимисты — на 20, то сейчас уже мы понимаем, что спад экономики в 2022 году будет менее 3 процентов», — сообщила она. Такую же точку зрения раньше озвучивал вице-премьер страны Андрей Белоусов. По его словам, в текущем году ВВП страны потеряет 2 с небольшим процента, а в 2023-м есть шанс ограничить спад одним процентом.

При этом Центробанк оценил, что ослабление экономики России не превысит 4-6 процентов. Согласно прогнозу, в следующем году ВВП сократится в диапазоне 1-4 процента.

Другой точки зрения придерживаются зарубежные аналитики. Ранее агентство Bloomberg писало, что, согласно внутреннему отчету, подготовленному для правительства, Россия может столкнуться с более длительной и глубокой рецессией. Два из трех сценариев показывают, что сокращение ускорится в 2023 году, а экономика вернется к докризисному уровню только в конце десятилетия или позже.

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Мария Грушко
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