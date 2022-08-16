Российскую экономику назвали «барахтающейся и не тонущей»

CNBC: финансисты признали устойчивость российской экономики

Опрошенные CNBC финансисты оценили текущее состояние российской экономики, пострадавшей от санкций и ухода с местного рынка множества компаний и назвали ее «барахтающейся, но не тонущей», признав, что страна не оправдала худшие прогнозы аналитиков.

Собеседники издания отметили, что во втором квартале ВВП России снизился на четыре процента в годовом выражении, что лучше ожидавшихся экспертами пяти процентов. Также приводятся оценки российского Центробанка, который прогнозирует достижение низшей точки спада в первой половине следующего года.

Экономисты признают, что во многих секторах наблюдаются признаки стабилизации, однако считают, что и после середины 2023-го Россия будет «в лучшем случае стагнировать».

Также отмечается эффективность мер, принятых ЦБ для стабилизации ситуации и смягчения последствий от санкций, в частности, введение контроля за движением капитала и резкое повышение ключевой ставки.

Итогом этих мер стало укрепление рубля, оказавшегося одной из наиболее стабильных мировых валют в нынешнем году. При этом российские экономисты и чиновники регулярно высказываются о негативном эффекте высокого курса рубля для конкурентоспособности экспортеров и доходов бюджета.