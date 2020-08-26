Количество абитуриентов московских медколледжей выросло в два раза

В московских медицинских колледжах завершилась приемная кампания, и количество поданных заявлений в два раза превышает показатели прошлого года. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Почти 40 тысяч абитуриентов в этом году проявили свой интерес к медицине — это в 2 раза больше, чем в прошлом году. И это неудивительно — коронавирус доказал, что основа здравоохранения — это в первую очередь люди. С первых дней пандемии на передовую борьбы с новой инфекцией выходили врачи, медсестры, фельдшеры, лаборанты, которые за несколько месяцев заслуженно стали национальными героями. Для подрастающего поколения медики стали достойными примерами истинного профессионализма и преданности своему делу — спасению жизней», — рассказала Анастасия Ракова.

Востребованность медицинских профессий увеличилась и среди взрослого населения. Так, в этом году возраст абитуриентов вырос до 66 лет, это уникальный случай, ведь в 2019 году самому старшему было 48 лет.

Больше всего поступающих интересовала специальность «Сестринское дело», заявление на которую подали почти 70 процентов абитуриентов. По статистике, именно эта профессия входит в топ самых востребованных на рынке труда. На втором месте — специальность «Лечебное дело», которую выбрали более 17 процентов человек, а на третьем — «Акушерское дело» с показателем почти 6 процентов.

В медицинских колледжах Департамента здравоохранения города Москвы студенты обучаются по различным направлениям подготовки с присвоением квалификации: медицинская сестра или медицинский брат, фельдшер, медицинский лабораторный техник, акушерка, зубной техник и другие.

Подать заявление на поступление в медицинские колледжи можно после 9 и после 11 класса. Прием заявок в этом году осуществлялся в электронном виде на официальном сайте Мэра Москвы и на сайтах образовательных организаций. При подаче заявления абитуриент должен прикрепить в электронной форме документ, удостоверяющий его личность, и документ об образовании, например, аттестат. Результаты ЕГЭ для поступления в медицинские колледжи не требуются. В этом году в связи с эпидемиологической ситуацией заявление на поступление подавалось только дистанционно.

При поступлении на некоторые специальности абитуриенты медицинских колледжей проходят вступительное испытание. Поступающие на «Сестринское дело», «Лечебное дело» и «Акушерское дело» проходят тестирование психологической направленности, а на специальность «Стоматология ортопедическая» — творческое испытание (выполнение рисунка объемных фигур). Основной целью этих экзаменов является выявление психологической готовности поступающего к профессиональному самоопределению. В этом году испытания проводились в онлайн-формате с использованием дистанционных технологий.

В случае, если численность поступающих превышает количество утвержденных контрольных цифр приема, вводится рейтинг результатов освоения поступающими образовательной программы, указанной в документах об образовании, и учитываются индивидуальные достижения абитуриента.

Всего в Москве работает 5 медицинских колледжей и Свято-Димитриевское училище сестер милосердия, учредителем которых является Департамент здравоохранения Москвы. В медколледжах ежегодно учатся около 10 тысяч студентов. Время обучения составляет 3-4 года (2 года 10 месяцев или 3 года 10 месяцев в зависимости от формы обучения и выбранной специальности). Все выпускники получают диплом о среднем профессиональном образовании. По окончании колледжа специалисты среднего звена конкурентоспособны, готовы к самостоятельной профессиональной деятельности и востребованы в медицинских организациях города Москвы.

