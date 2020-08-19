Более 3 тысяч школьников обучились профессиям будущего в московских колледжах

Более 3 тысяч школьников прошли обучение по 129 программам FutureSkills на базе московских колледжей в завершившемся учебном году. В их числе нейропилотирование городского транспорта, проектирование инфраструктуры «умного дома», сити-фермерство и другие. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Московские колледжи сегодня стали высокотехнологичными центрами профобразования благодаря постоянной модернизации материально-технической базы. Они дают возможность освоить профессии не только студентам, но и школьникам. За прошедший учебный год более 3 тысяч учеников московских школ прошли обучение по разнообразным компетенциям будущего — от проектирования "умного дома" до нейропилотирования городского транспорта», — рассказала вице-мэр.

Столичные колледжи разрабатывают компетенции будущего (FutureSkills) совместно с компаниями-работодателями и внедряют их в дополнительные образовательные программы технической направленности для учеников школ.

Компетенциям будущего обучают и студентов. Такие образовательные направления есть в 52 колледжах Москвы. Образовательный комплекс градостроительства «Столица» обучает проектированию 3D-печати в строительстве, а Колледж железнодорожного и городского транспорта — диагностике, техническому обслуживанию и ремонту электромобилей и электробусов, отметила Анастасия Ракова.

Приоритетными направлениями подготовки в столичных колледжах являются информационные технологии, промышленность, транспорт, сфера услуг. Благодаря взаимодействию с ведущими предприятиями и компаниями столицы выпускники сразу после окончания колледжей или даже во время учебы уже обеспечены работой.

Записаться на курсы можно на портале мэра и правительства Москвы. .

