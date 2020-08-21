Россия
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 21 августа
В Москве появится «дом-пароход»
Москвичи пережили самую холодную ночь августа 
Китайцам разрешили ходить без масок
Тихановская призвала белорусских рабочих продолжать забастовки
Мужчина снова сорвал многомиллионный джекпот и раскрыл секрет успеха
Российские банки начали переманивать клиентов друг у друга
Президент Молдавии захотел испытать на себе российскую вакцину от коронавируса
Команда Овечкина вылетела из плей-офф НХЛ
Врач рассказал об улучшении состояния Навального
Новости партнеров

Почти три процента москвичей направили на диагностику по итогам онкоскрининга

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

По предварительным результатам программы по раннему выявлению самых распространенных видов рака, почти 3 процента прошедших скрининг москвичей были направлены на дополнительное обследование. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Раннее выявление онкологических заболеваний — залог успешного лечения. Чем раньше врачи смогут обнаружить первые признаки заболевания и провести необходимую терапию, тем больше шансов на выздоровление. С начала бесплатной программы ранней диагностики онкологии в поликлиниках почти 3 процента прошедших скрининг направили на дополнительное обследование в амбулаторные центры, с ними уже связались врачи», — сообщила вице-мэр.

В рамках программы на УЗИ молочных желез приглашаются женщины от 18 до 39 лет, на маммографию — старше 40 лет. Обследования помогают выявить первые признаки рака молочной железы. Врачи напоминают, если обнаружить это заболевание на первой стадии, то в 95 процентах случаев его можно победить.

Анализ кала на скрытую кровь помогает выявить признаки колоректального рака, на исследование приглашаются мужчины и женщины старше 40 лет. Цитологическое исследование мазка из шейки матки проводится для женщин старше 18 лет. Отклонения от нормы могут быть признаком рака шейки матки. Мужчинам от 45 лет проводится анализ крови на простат-специфический антиген ПСА. Повышенные показатели могут свидетельствовать о раке предстательной железы.

Программа по онкообледованию проводится в 66 городских поликлиниках до конца августа. Чтобы принять участие, на сайте Департамента здравоохранения Москвы нужно выбрать поликлинику, к которой прикреплен человек или неподалеку с которой он проживает. Далее следует позвонить по указанному номеру телефона и записаться на прием. При посещении нужно иметь паспорт и московский полис ОМС.

Узнать результаты можно будет в электронной медицинской карте на mos.ru и в приложении «ЕМИАС.ИНФО». Если будет необходимость в дополнительных исследованиях, с пациентом свяжется врач и направит на дальнейшую диагностику.

В рамках нового стандарта онкологической помощи в столице на базе крупнейших больниц созданы шесть многопрофильных онкологических центров, в структуре которых находятся центры амбулаторной онкологической помощи. Таким образом, внутри каждого округа столицы действует новая эффективная система связи стационарного и амбулаторного звеньев для диагностики и лечения пациентов. Это позволяет проводить обследование, специализированное лечение и диспансерное наблюдение пациентов в структуре единой медицинской организации. В результате сокращается время на диагностику и постановку диагноза, а пациент быстрее начинает лечение, что в случае с онкологическими заболеваниями играет первостепенное значение.

Также Москва стала первым регионом в России, который на три года ранее установленного срока перешел на новые федеральные клинические рекомендации по лечению. С 1 апреля 2019 года пациентам доступны самые современные методы лечения — таргетная и иммунная терапия по шести видам рака, которые составляют 80 процентов всех онкологических заболеваний.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Свадебные площадки московских ЗАГСов появились на проездных «Единый»
Более 3 тысяч школьников обучились профессиям будущего в московских колледжах
Пациенты московских ремонтируемых поликлиник посетили врачей более 360 тысяч раз
Другие материалы рубрики
Россия00:0320 августа

«Простые ножницы и никакой анестезии»

История россиянки о жизни после женского обрезания, кавказских обычаях и насилии
09:32Сегодня

Москвичи пережили самую холодную ночь августа 

09:10Сегодня

Врач рассказал об улучшении состояния Навального

08:59Сегодня

Врач рассказал о возможных диагнозах Навального

Россия00:0119 августа

«Страшно родиться в России»

Россиян годами унижают из-за другого тела. Теперь политики хотят сделать их жизнь еще хуже
08:55Сегодня

Врачи заявили о невозможности транспортировки Навального

08:27Сегодня

Названы остающиеся в «красной зоне» по коронавирусу регионы России

07:58Сегодня

За Навальным из Германии вылетел самолет

Россия00:0117 августа

«Семья мужа — твои хозяева»

Жестокое воспитание, похищения и изнасилования — как свадебные традиции на Кавказе побеждают законы
07:51Сегодня

Россиян предупредили об аномально теплой погоде

07:28Сегодня

Московские и омские врачи собрали консилиум по состоянию Навального

07:09Сегодня

В Крыму оценили косвенное признание ООН жителей полуострова россиянами

Россия
За Навальным из Германии вылетел самолет
«Им удалось продержаться всего шесть часов»
 
Россиян предупредили об аномально теплой погоде
Алексей НавальныйНавальный впал в кому
Ему стало плохо в самолете. Он находится в реанимации
Московские и омские врачи собрали консилиум по состоянию Навального
«Простые ножницы и никакой анестезии»
История россиянки о жизни после женского обрезания, кавказских обычаях и насилии
В Крыму оценили косвенное признание ООН жителей полуострова россиянами
Все материалы
Мир
Байден отказался мириться с «российскими наградами» за головы солдат США
Байден согласился стать кандидатом в президенты США
Трамп оценил политический уровень Путина
«На волоске от срыва»
Китайские школьники — лучшие в мире. Но из-за нагрузки они тупеют и подсаживаются на наркотики
США отказались обсуждать свои санкции в Совбезе ООН по инициативе России
А из нашего окна Белоруссия видна
Европа и США не признают победу Лукашенко и обвиняют его в репрессиях. Чем это грозит его режиму?
Все материалы
Бывший СССР
Лукашенко призвал КГБ разобраться с организаторами беспорядков
«Он опозорился на весь мир»
Лукашенко обвинил оппозицию в попытке разорвать отношения с Россией. Почему белорусы ему не верят?
Лукашенко поручил милиции прекратить все беспорядки
«Наши зарплаты — пули ОМОНа»
Что происходит на митингах против Лукашенко, куда вышли работники главных заводов Белоруссии
Лукашенко велел усилить охрану границ Белоруссии
Лукашенко отказался от новых выборов. Его освистали бастующие рабочие
Протесты в Белоруссии продолжаются восьмой день, к забастовкам присоединяются новые заводы
Власти Белоруссии объяснили переброску бронетехники
Все материалы
Экономика
США досталась иракская нефть
Путин защитил Минфин от критики
Своевременная помощь
О безвозмездных грантах ПСБ
Россия собралась рекордно взять в долг
Тревор МилтонЗаряженный враг
У Илона Маска появился мощный соперник. Конкурент Tesla покоряет мир и стоит миллиарды
Скандальный самолет Boeing переименовали
Все материалы
Силовые структуры
Очнувшаяся в морге россиянка заинтересовала следователей
«Лучше смерть, чем такая жизнь»
30 лет назад советские заключенные угнали самолет. Они хотели на свободу, но попали в ад
Вынесен приговор укравшей миллионы у депутата Госдумы российской модели
Цели номер один
Главные контртеррористические операции СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
В деле блогера Пыжа о разглашении гостайны нашли украинский след
В России запретили движение АУЕ
Поклонников криминала приравняли к фашистам. Им грозит до 12 лет тюрьмы и крупные штрафы
В России возбудили дело по факту гибели генерала в Сирии
Все материалы
Наука и техника
«Раньше люди за родину воевали, а сейчас — за нефть»
 
Утомленные лихорадкой
Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Общий сбор
Нападение на США, тайные организации и распад «Мстителей»: какой будет Marvel’s Avengers
Все материалы
Спорт
Отец захотевшей вернуться в спорт из порно гонщицы уговорил ее продолжить съемки
В Белоруссии раскритиковали отказавшегося играть за сборную футболиста ЦСКА
Трофим Ломакин«У него было звериное чутье»
Советский силач бил рекорды и выиграл Олимпиаду. Но испытание славой привело его в тюрьму
Петр Ян рассказал о приобретенном в уличных драках опыте
Лионель Месси«Барселона» потерпела историческое поражение в Лиге чемпионов
«Бавария» забила каталонцам восемь мячей: столько они еще не пропускали
Воздушная гимнастка погибла во время соревнований в Москве
В пасти зверя
Великан из UFC разгромил русского Удава Олейника. Что пошло не так?
Все материалы
Культура
Ефремов в суде внезапно вспомнил про Тихановскую и Белоруссию
Мама, я на рейве
Танцы в лесу, музыка из воздуха и техно: все развлечения главного фестиваля России — Signal
Киану Ривз прокомментировал теорию о посвященной трансгендерам «Матрице»
Грузинский мачо и Иванушки
Меладзе, секс-скандалы и проводы Листьева: как развлекались россияне в эпоху Ельцина
Муж Валентины Легкоступовой отказался от наследства певицы
«Поехала кукуха у целого поколения»
 
Проект «Музыка мира» покажет на Рамблер/субботний Седьмую симфонию Шостаковича
Все материалы
Интернет и СМИ
Вакцина от коронавируса стала мемом среди иностранцев
«Он не был похож на убийцу»
Журналист-маньяк сумел стать всенародным героем. В свободное от работы время он душил проституток
Парень зашел в карты Google и получил привет от умершего деда
Корпорация монстров
Apple забирает доходы компаний и лишает пользователей выбора. Против нее восстал даже Павел Дуров
Данные сотен миллионов пользователей Instagram, YouTube и TikTok утекли в сеть
«Ты заслуживаешь смерти»
Белого националиста-пранкера возненавидел весь мир. Почему в России у него появилась армия фанатов?
Ругань Самбурской в эфире навлекла проблемы на украинскую радиостанцию
Все материалы
Ценности
Твигги призналась в случайности появления своей легендарной прически
Самая красивая женщина в мире показала фото в топе без белья и брюках из 90-х
Раскрыты подробности ссоры принца Гарри с королевой из-за украшений его жены
«Король для бедных»
Как правитель Марокко скупает дворцы и роскошные автомобили, пока его народ голодает
Женщину едва не выгнали из тренажерного зала за чересчур откровенную форму
«У нас девушке в приданое покупают спальню»
Согласие отца, разбитые тарелки и роскошный пир: грузинские свадьбы глазами невест
Все материалы
Путешествия
Стюардесса уложила волосы перед полетом с помощью носков и показала результат
Определены самые безопасные места для отдыха в России во время пандемии
Любви палата
Золото, интриги и смерть любовника: какие тайны кроются за стенами дворца Екатерины Великой
Массовая драка мужчин и женщин в купальниках в Сочи попала на видео
Деньги на ветер
Хрустальные вазы, мрамор и золотые троны: как принцы и миллиардеры отдыхают в частных самолетах
Россияне массово признались в желании уехать из страны по трем направлениям
Россияне массово хлынули в Абхазию после открытия границ
Что происходит на курортах республики и чем ей грозит резкий наплыв отдыхающих?
Все материалы
Из жизни
Обезьяны показали поцелуй влюбленных и удивили доктора
Сотрудница полиции дважды родила за двое суток
Дэмьен Эколс на суде в 1994 году«Я десять лет не видел солнечного света»
Странный подросток угодил в тюрьму из-за любви к Стивену Кингу и року. Выжить ему помогла магия
Врачи извлекли звезду из обмывавшего звание российского офицера
«Однажды мы набрали в мусоре продуктов на 600 евро»
История россиянки об учебе в Австрии и переезде оттуда в Китай
Турист лишился снаряжения и две недели выживал в лесу без еды и воды
«Мы все сбиты с толку»
Люди по всему миру получают таинственные посылки от незнакомцев. Кто за этим стоит?
Все материалы
Кроссовер Volvo XC40 обзавелся доступной гибридной версией
Раллийные легенды, которые можно купить в России
Полноприводный итальянский хэтчбек и самый дорогой Citroen в России
Дональд Трамп объявил бойкот шинам Goodyear
Чудеса и экзотика индийского автопрома
Современные машины из страны слонов, которые пригодились бы у нас
Россиянам предложили выбрать идеальный пикап «Крым»
Забытые концепты: «дух мщения» Dodge M4S
Уникальный пейс-кар, ставший знаменитостью благодаря третьесортному кино
В России начали продавать обновленные Toyota Hilux и Fortuner
Все материалы
Дом
«В пустующих квартирах селятся мигранты и бомжи»
История россиянки, которая полгода не может попасть в купленную квартиру
«Человейники станут еще хуже»
Дома в России начнут строить по-новому. Как это отразится на их качестве и жизни людей?
«Лучшими арендаторами были наркоманы»
Россиянин устал от шумных соседей. Как он смог от них избавиться и не нарушить закон?
«Альтернатива сносу есть»
Как в России решили спасти хрущевские пятиэтажки от реновации
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
Шесть миллионов мальков сибирского осетра выпустят в водоемы Югры
Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса
Минздрав назвал ее безопасной и эффективной. Одной из первых прививку сделала дочь президента
Бурятия получит дополнительные 400 миллионов рублей на нацпроект «Культура»
Стратегическое отступление
Коронавирус нанес удар по экономике. Какое будущее ждет Россию?
В Омской области создадут центр компетенций
Бесконечность — не предел
Кризис поставил под угрозу мегапроекты России. Что с ними будет?
В Калмыкии появятся медцентры для сельских жителей
Все материалы