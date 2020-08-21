Почти три процента москвичей направили на диагностику по итогам онкоскрининга

По предварительным результатам программы по раннему выявлению самых распространенных видов рака, почти 3 процента прошедших скрининг москвичей были направлены на дополнительное обследование. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Раннее выявление онкологических заболеваний — залог успешного лечения. Чем раньше врачи смогут обнаружить первые признаки заболевания и провести необходимую терапию, тем больше шансов на выздоровление. С начала бесплатной программы ранней диагностики онкологии в поликлиниках почти 3 процента прошедших скрининг направили на дополнительное обследование в амбулаторные центры, с ними уже связались врачи», — сообщила вице-мэр.

В рамках программы на УЗИ молочных желез приглашаются женщины от 18 до 39 лет, на маммографию — старше 40 лет. Обследования помогают выявить первые признаки рака молочной железы. Врачи напоминают, если обнаружить это заболевание на первой стадии, то в 95 процентах случаев его можно победить.

Анализ кала на скрытую кровь помогает выявить признаки колоректального рака, на исследование приглашаются мужчины и женщины старше 40 лет. Цитологическое исследование мазка из шейки матки проводится для женщин старше 18 лет. Отклонения от нормы могут быть признаком рака шейки матки. Мужчинам от 45 лет проводится анализ крови на простат-специфический антиген ПСА. Повышенные показатели могут свидетельствовать о раке предстательной железы.

Программа по онкообледованию проводится в 66 городских поликлиниках до конца августа. Чтобы принять участие, на сайте Департамента здравоохранения Москвы нужно выбрать поликлинику, к которой прикреплен человек или неподалеку с которой он проживает. Далее следует позвонить по указанному номеру телефона и записаться на прием. При посещении нужно иметь паспорт и московский полис ОМС.

Узнать результаты можно будет в электронной медицинской карте на mos.ru и в приложении «ЕМИАС.ИНФО». Если будет необходимость в дополнительных исследованиях, с пациентом свяжется врач и направит на дальнейшую диагностику.

В рамках нового стандарта онкологической помощи в столице на базе крупнейших больниц созданы шесть многопрофильных онкологических центров, в структуре которых находятся центры амбулаторной онкологической помощи. Таким образом, внутри каждого округа столицы действует новая эффективная система связи стационарного и амбулаторного звеньев для диагностики и лечения пациентов. Это позволяет проводить обследование, специализированное лечение и диспансерное наблюдение пациентов в структуре единой медицинской организации. В результате сокращается время на диагностику и постановку диагноза, а пациент быстрее начинает лечение, что в случае с онкологическими заболеваниями играет первостепенное значение.

Также Москва стала первым регионом в России, который на три года ранее установленного срока перешел на новые федеральные клинические рекомендации по лечению. С 1 апреля 2019 года пациентам доступны самые современные методы лечения — таргетная и иммунная терапия по шести видам рака, которые составляют 80 процентов всех онкологических заболеваний.