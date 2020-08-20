Свадебные площадки московских ЗАГСов появились на проездных «Единый»

С 20 августа в московском метрополитене можно купить билет «Единый» с индивидуальным дизайном ЗАГСов Москвы. Дизайн билетов посвящен необычным площадкам регистрации брака, которые пользуются популярностью у москвичей. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В столичном метрополитене появился "Единый" билет в новом оформлении — его дизайн посвящен необычным площадкам столицы для регистрации брака, открытых по инициативе Мэра Москвы. Церемонии в красивых местах столицы пользуются большой популярностью у молодоженов — именно поэтому они были выбраны для размещения на билетах. Несмотря на пандемию, с начала 2020 года на необычных площадках были зарегистрированы более 2,3 тысячи браков, это около 20 процентов от общего количества. На сентябрь уже подано более 700 заявлений. В 2019 году на необычных площадках прошло более 6,5 тысячи регистраций брака», — рассказала Анастасия Ракова.

Дата выпуска билетов с индивидуальным дизайном ЗАГСов Москвы также была выбрана не случайно — среди молодоженов красивые числа пользуются большим спросом. В красивую дату, 20.08.20, планируют зарегистрировать брак более 400 пар. Это выше среднего количества регистраций брака в будние дни, когда торжественные церемонии проходят только во Дворцах бракосочетания и Шипиловском отделе ЗАГС. Уже в ближайшие пятницу и субботу, 21 и 22 августа, зарегистрировать брак планируют еще более 1,5 тысячи пар.

Наибольшей популярностью среди молодоженов пользуются особняки и усадьбы — в 2020 году там поженились около 750 пар. Еще около 700 торжественных церемоний прошли в необычных ресторанах и современных арт-пространствах. На третьем месте по популярности среди необычных площадок — высотки Москвы-Сити, там заключили брак более 300 пар.

Поклонники спорта могут заключить брак на стадионе «Спартак» и на территории спорткомплекса «Лужники», ценители искусства — в центре искусств Храма Христа Спасителя, любители природы — на фоне аквариума с косатками в «Москвариуме» или в заповеднике «Серебряный бор», а те, кому хочется романтики — на смотровой площадке Останкинской телебашни, в великолепных особняках и ресторанах, или под большим куполом звездного неба в Московском планетарии. Для любителей острых ощущений и головокружительных высот открыты башни Москвы-Сити. Также брак можно зарегистрировать в Библиотеке имени А.П. Боголюбова и особняке Спиридонова.

Подать заявление на регистрацию брака можно лично в отделе ЗАГС или через Единый портал госуслуг. Стоимость государственной пошлины остается прежней — 350 рублей. С полным перечнем необычных мест для регистрации брака можно ознакомиться на портале mos.ru.

