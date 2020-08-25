Более 8 тысяч материалов собрано в ходе акции «Москва — с заботой об истории»

Более 8 тысяч материалов времен Великой Отечественной войны собрано в ходе акции «Москва — с заботой об истории». Ордена, медали, письма, дневники, аттестаты, справки и предметы быта — все это передали москвичи через центры госуслуг на хранение в Главархив. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Проект "Москва — с заботой об истории" стартовал 9 апреля прошлого года. Его целью стало сохранение подлинных источников времен Великой Отечественной войны, которые ранее хранились в семейных архивах жителей. Горожане сразу начали активно принимать участие в акции: передавали на хранение в Главархив ордена, медали, письма, дневники, аттестаты, справки и предметы быта того времени. Количество архивных материалов постоянно росло и сегодня уже достигло 8 тысяч. Это неудивительно, ведь Великая Отечественная война коснулась всех: в каждой семье есть герои, защищавшие Родину, и горожане хотят сохранить память об их подвиге», — рассказала Анастасия Ракова.

Для участия в проекте достаточно обратиться в один из столичных центров госуслуг. При себе необходимо иметь артефакты и документ, удостоверяющий личность. Сотрудники бережно упакуют материалы и направят в Главархив, где, при необходимости, реликвии отреставрируют.

В Главном архивном управлении Москвы предметам обеспечат вечное хранение в надлежащих условиях. С согласия заявителя они могут быть использованы в выставочных и других просветительских проектах города. Благодаря акции память о героях войны будет жить вечно и передаваться из поколения в поколение.

«Переданные горожанами документы не только хранятся в Главном архивном управлении Москвы: мы оцифровали их, и на основе собранного с согласия заявителей запустили цикл одноименных выставок в центрах госуслуг, а также большой виртуальный музей, где можно увидеть все артефакты», — добавила вице-мэр.

Горожане могут посетить виртуальный музей центров госуслуг и Главархива «Москва — с заботой об истории». На сайте vov.mos.ru размещены оцифрованные копии писем, фотографий, дневников, предметов быта и гардероба, также там можно найти документальные видеоролики, интерактивные карты, военные новости и многое другое. А в 21 центре госуслуг работает офлайн-выставка «Моя семья — моя история. Создание семьи». Материалы экспозиции регулярно обновляются, открывая все новые удивительные факты и трогательные истории.

Районные центры открыты ежедневно с 8 до 20 часов, флагманские офисы «Мои Документы» ЦАО, ЮАО, ЮЗАО и Дворец госуслуг на ВДНХ — с 10 до 22 часов.