На стажировку в Комплексе социального развития поступило более тысячи заявок

С 10 августа более тысячи московских выпускников подали заявки на стажировку в столичном Комплексе социального развития. Молодые люди смогут получить опыт по одному из одиннадцати направлений, а по итогам — найти свою первую работу. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Все мы знаем, с какими трудностями порой сталкиваются выпускники при трудоустройстве сразу после окончания ВУЗа, поэтому мы и решили открыть стажировки в учреждениях Комплекса социального развития. Они станут первым шагом к построению карьеры для начинающих специалистов. К тому же, это уникальная возможность попробовать себя в социальной сфере. Мы объявили о старте отбора 10 августа, и уже сейчас получили более тысячи заявок. Эта цифра говорит об интересе молодых людей к социальной сфере, о желании помогать и делать наш город лучше и добрее», — отметила вице-мэр.

С октябрь по декабрь 2020 года выпускники будут трудится в учреждениях Комплекса социального развития Москвы по одиннадцати направлениям. Например, молодые люди смогут стать сотрудниками образовательной сферы, работниками центров госуслуг «Мои документы». А также попробуют на практике освоить кадровое делопроизводство, познакомиться с техникой по подбору персонала или стать соцпомощником.

Стажеры будут работать по гибкому графику 20 часов в неделю. За работу они получат зарплату в размере 20 195 рублей до вычета налогов. После прохождения лучше стажеры смогут трудоустроиться в штат.

Заявки на участие в стажировке «Москва — добрый город» принимаются до 10 сентября. Анкету, резюме и промовидео на тему «Рассказ о добром деле или достижении, которым вы гордитесь» можно отправить через сайт проекта. Стажерами могут стать выпускники до 30 лет, имеющие постоянную регистрацию в Москве. Город готов принять на стажировку 500 молодых людей.

