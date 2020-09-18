Более 300 НКО социальной сферы Москвы подали заявки на гранты

1 сентября 2020 года стартовал отраслевой конкурс грантов для некоммерческих организаций социальной сферы «Москва — добрый город». За это время более 300 НКО приступили к заполнению проектной заявки. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы продолжаем активно взаимодействовать с некоммерческим сектором столицы в вопросах социальной поддержки москвичей. НКО владеют определенным уровнем экспертной оценки и являются разработчиками уникальных социальных практик. Город в свою очередь готов к взаимодействию, а главное — мы стараемся сделать все возможное, чтобы оказать поддержку правильным и нужным инициативам. Нам важно выстроить эффективную модель работы с НКО, которая помогла бы как можно большему числу горожан получить доступ к качественным услугам. Конкурс грантов «Москва — добрый город» является хорошей почвой для развития таких отношений», — отметила вице-мэр.

Конкурс грантов для НКО социальной сферы проходит в столице во второй раз при поддержке Департамента труда и социальной защиты населения. Прием заявок продлится до 30 сентября 2020 года. У организаций есть еще две недели для того, чтобы успеть сформировать заявку в личном кабинете на сайте проекта. Все заявки, которые будут отправлены до 20 сентября смогут претендовать на обратную связь от кураторов конкурса. В случае обнаружения технических ошибок или неточностей, куратор оставит комментарий об ошибке в системе электронной подачи заявок, и у НКО откроется доступ к редактированию. Редактировать заявку можно до 30 сентября включительно.

Конкурс помогает благотворительным фондам и другим некоммерческим организациям оказывать помощь нуждающимся москвичам. В прошлом году поддержку получили 149 социальных проекта, которые помогли более 10000 москвичей. Например, проект «Ресурс добра» ассоциации НКО «Все вместе» помог 300 волонтерам предотвратить эмоциональное выгорание, с которым часто сталкиваются люди, работающие в социальной сфере. Проект «Я стала другой» фонда «Спешите делать добро» помог более 250 женщинам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, обрести уверенность в себе и справиться с психологическими сложностями.

Более 1600 москвичей старшего возраста прошли обучение в школе для нянь «Бабушка и дедушка на час» НКО «Возрасту.нет» и сумели трудоустроится по востребованной профессии гувернер.