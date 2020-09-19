Три столичных проекта вошли в число лучших социальных проектов России

Эксперты форума «Лучшие социальные проекты России» признали онлайн-портал «Я дома». Комплекса социального развития Москвы лучшим в категории «Социальные сервисы», а в номинации «Социально ответственные СМИ» приз получил совместный проект Департамента труда и социальной защиты населения с изданием «Спорт-Экспресс» — #Несломленные. Лучшим социальным проектом в категории «Поддержка спорта и здорового образа жизни» стал проект центров госуслуг «Мои Документы» и Департамента спорта города Москвы «Спортивные выходные».

«В этом году значимость социальной поддержки и социальных проектов, направленных на помощь людям, очень возросла. Агрегатор добрых дел "Я дома" создавался в марте командой Комплекса социального развития Москвы как удобная онлайн-платформа с актуальной информацией для москвичей. На портале можно было узнать о профилактике коронавирусной инфекции, о мерах поддержки жителей из группы риска и безработных, семей с детьми и людей с инвалидностью, о действиях ответственных работодателей и о волонтерском движении. Проект сразу стал востребованным, аудитория портала за время самоизоляции превысила 1,3 миллиона просмотров и 610 тысяч уникальных пользователей. Нам также важно говорить о том, что Москва — это город равных возможностей. Про это наш совместный с изданием "Спорт-Экспресс" проект #Несломленные», — рассказала Анастасия Ракова.

Портал «Я дома» стал также точкой сбора волонтерского корпуса проекта «Мой социальный помощник» и платформой для спецпроектов Комплекса соцразвития правительства Москвы в период пандемии. В настоящий момент портал «Я дома» продолжает развиваться как онлайн-площадка для лендингов профориентационных программ для подростков, волонтерских инициатив, образовательных курсов социальной тематики и других проектов столичного соцкомплекса.

На форуме «Лучшие социальные проекты России» эксперты портал «Я дома» вошел в число лучших в номинации «Социальные сервисы».

Кроме того, в категории «Социально ответственные СМИ» призером конкурса стал совместный проект Департамента труда и соцзащиты населения и издания «Спорт-Экспресс» - #Несломленные. Героями этой совместной доброй инициативы являются люди с ограниченными возможностями здоровья, но с невероятно сильным духом. Главная цель проекта - на реальных примерах доказать, что даже в трудной ситуации нужно вести интересную и полноценную жизнь.

«Помимо этого, одной из ключевых тем для нас остается пропаганда здорового образа жизни. В этом отношении мы видим положительную динамику, все больше москвичей предпочитают проводить свободное время активно. И город готов создавать все больше возможностей и условий для того, чтобы жители столицы могли найти для себя подходящее времяпровождение. Именно для этого вместе со столичным Департаментом спорта мы начали проходить "Спортивные выходные"», — добавила вице-мэр.

Проект «Спортивные выходные» тоже был высоко оценен экспертами и стал лучшим в категории «Поддержка спорта и здорового образа жизни». «Спортивные выходные» — это серия бесплатных занятий уличными видами спорта, которые в августе запустили центры госуслуг и Москомспорт. В рамках «Спортивных выходных» любой желающий может посетить мастер-класс от квалифицированного тренера. В программу входят бег, скандинавская ходьба, йога, скейтбординг, воркаут, памп-трек, лонгборд, роллер-спорт и другие популярные виды спорта, а также велосипедные, беговые и пешеходные экскурсии по столице. Мероприятия проходят под открытом небом в 27 городских парках.

Форум «Лучшие социальные проекты России» прошел 17 сентября в Завидове (Тверская область). Это ежегодная конференция и всероссийская программа, направленная на поддержку общественных инициатив и создание условий для устойчивого развития.