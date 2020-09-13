Мишустин выделил 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцины от гриппа

Премьер-министр России Михаил Мишустин выделил дополнительно 4,1 миллиарда рублей на закупку вакцины от гриппа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства.

«На закупку вакцины для профилактики гриппа в осенне-зимнем сезоне 2020–2021 годов будет дополнительно направлено 4,1 миллиарда рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в федеральном бюджете на закупку вакцины уже предусмотрено 22,5 миллиарда рублей. Дополнительное финансирование позволит приобрести еще более 15,5 миллионов доз препарата. Деньги на эти цели выделят из резервного фонда правительства.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что первые партии российской вакцины от коронавируса уже отгружены во все регионы страны, доставка ожидается до понедельника, 14 сентября. Он пояснил, что на этом этапе проверяется система доставки, чтобы персонал мог ознакомиться с процессом. Мурашко отметил, что в числе первых субъектов вакцину получит Ленинградская область.