Переболевших COVID-19 россиян предупредили об исчезающих антителах

Количество антител у переболевших коронавирусной инфекцией уменьшается вдвое уже через пять недель. Такого иммунитета недостаточно для защиты от вируса, предупредила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава Лейла Намазова-Баранова в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, со временем антитела исчезают, и это делает людей «беззащитными для следующего заражения». Такая картина наблюдается и в случае с некоторыми другими инфекциями. Например, в случае с коклюшем. «Можно переболеть, три-четыре месяца кашлять, а потом заболеть еще раз в достаточно короткой перспективе», — сказала врач.

Самый эффективный способ защититься от коронавируса — это вакцинация. Полученный иммунитет будет намного сильнее, и эффект может длиться пять-шесть лет.

Вакцинироваться необходимо в том числе перенесшим COVID-19 в легкой или бессимптомной форме, утверждает директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он отметил, что пока точно не ясно, сколько в таких случаях держится иммунитет.

Ранее ведущий специалист центра имени Гамалеи Федор Лисицын сообщил о первом подтвержденном случае повторного заражения коронавирусом. Оно произошло через 148 дней после первого инфицирования. Второй возможный случай рассматривается в Туве.

Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов говорил, что в редких случаях человек может заразиться вирусом повторно, если у него слабый иммунитет и после болезни выработалось мало антител.