Названа еще одна нуждающаяся в прививке от коронавируса группа россиян

Перенесшие коронавирус бессимптомно или в легкой форме также нуждаются в прививке от COVID-19. Об этом заявил директор центра Александр Гинцбург, передает ТАСС во вторник, 1 сентября.

«Вакцинироваться, безусловно, нужно тем, кто в легкой форме переболел или бессимптомно», — сказал он, подчеркнув, что ученые не располагают данными о том, сколько может держаться иммунитет у переболевших COVID-19.

О регистрации первой в мире российской вакцины от COVID-19 под названием «Спутник V» объявил президент России Владимир Путин. Сообщалось, что первыми вакцинацию пройдут врачи.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию.