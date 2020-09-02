Вторую волну коронавируса в России в сентябре поставили под сомнение

Вторая волна коронавируса в России вряд ли придет в сентябре, поскольку многие граждане из группы основных переносчиков заболевания (врачи, курьеры, кассиры, полицейские) уже переболели, сообщили «Известиям» опрошенные эксперты.

Ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ имени Ломоносова Роман Зиновкин поставил под сомнение высокую интенсивность новой волны осенью. По его мнению, рост заболеваемости будет, но не такой заметный, как в первом полугодии.

С Зиновкиным согласна заведующая лабораторией моделирования природных и техногенных катастроф Нижегородского государственного технического университета имени Алексеева Анастасия Епифанова. Она считает, что новые случаи заражения в осенне-зимний период будут обусловлены сезонностью коронавирусных инфекций. При этом при соблюдении всех рекомендаций Роспотребнадзора всплеска заболеваемости не должно быть.

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков добавил, что официальная цифра в миллион выявленных случаев инфицирования не отражает реальную картину. По его словам, в действительности в России за время эпидемии вирусом заразилось от 30 до 80 миллионов человек. Об этом свидетельствуют результаты исследований на популяционный иммунитет. В разных регионах он составляет от 15 до 30 процентов.

Ранее россияне резко отказались от планов на отпуск осенью и зимой из-за слухов о второй волне инфекции и возвращении ограничений.