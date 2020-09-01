Вирусолог прокомментировал миллион случаев коронавируса в России

Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов прокомментировал информацию о миллионе случаев заражения коронавирусом в России. Его цитирует радиостанция «Говорит Москва» во вторник, 1 сентября.

Вирусолог отметил, что это не ужасающие цифры в сравнении с показателями других стран. «Это растянутый хвост пандемического периода. Московский регион на плато находится уже где-то с середины мая. Мы не в начале пути, мы в пути», — пояснил он.

Викулов подчеркнул, что 1 000 048 случаев заражения COVID-19 —

это менее 1 процента населения страны. Кроме того, около 40 процентов из этих инфицированных являются бессимптомными носителями, добавил он.

По его словам, необходимо учитывать такой важный показатель, как летальность, однако в России она достаточно низкая. «Ну и количество госпитализаций надо смотреть. У нас в целом по стране госпитализация уменьшается. У нас есть ряд регионов, порядка десяти-двенадцати, в которых напряженная обстановка. Но в целом в стране положительная динамика», — заключил специалист.

В России за сутки выявили 4729 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Так, с учетом новых данных число заразившихся COVID-19 в России превысило 1 миллион.