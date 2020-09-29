Названы отличия осенней и весенней вспышек коронавируса в России

Существует как минимум семь отличий между весенней и нынешней осенней вспышками заболеваемости коронавирусом в России. Их «Комсомольской правде» назвал доцент кафедры РНИМУ имени Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов.

По его словам, самое главное отличие сейчас — это способность быстро и качественно мобилизовать людей и средства на борьбу с инфекцией. Появились четкие правила приема и распределения пациентов, врачи и медработники уже готовы к работе. Для медиков введены меры стимулирования, а также компенсации в случае заражения.

Еще один пункт — наличие средств индивидуальной защиты для врачей и медсестер. Весной с ними были проблемы.

Четвертая особенность — выверенные методы лечения пациентов, которые позволяют предотвратить многие осложнения. Например, была выявлена проблема образования тромбов и возникновения цитокинового шторма, поэтому врачи стали применять антикоагулянты и кортикостероиды.

В отличие от весенней ситуации сейчас есть намного больше данных, какие люди чаще болеют COVID-19 в тяжелой форме. Чаще всего это люди с лишним весом, сахарным диабетом и гипертоники.

Шестое отличие в том, что увеличилась иммунная прослойка. Последнее — расширение тестирования на вирус, позволяющее прервать цепочки его распространения.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что новые ограничительные меры могут быть введены, если сильно вырастет число заражений и возникнет дефицит коек.