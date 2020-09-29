В Подмосковье выросло число пациентов с коронавирусом — за последние семь дней госпитализировали почти в полтора раза больше больных, чем на предыдущей неделе. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев на совещании с зампредами правительства региона, передает «Интерфакс».

Воробьев уточнил, что пациентов стало больше на 45-47 процентов. Он добавил, что распорядился развернуть новые медицинские койки.

С 28 сентября в Подмосковье, как и в Москве, начали действовать новые правила для борьбы с распространением коронавируса. Меры в первую очередь коснутся тех, кто старше 65 лет или имеет хронические заболевания. Гражданам в группе риска по заболеваемости посоветовали оставаться дома и ограничить контакты в том числе с живущими отдельно родственниками. Тем, кто работает, рекомендовали перейти на удаленку или выйти в отпуск, либо взять больничный. Также, несмотря на то, что пенсионеры смогут свободно ходить на прогулку и заниматься физкультурой на улице, покупку продуктов рекомендовали поручить более молодым членам семьи.

По данным на 28 сентября, в Подмосковье было выявлено 212 новых случаев коронавируса. Всего в России за сутки выявили 8135 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. С начала пандемии в стране зафиксировали 1 159 573 случая коронавируса в 85 регионах.