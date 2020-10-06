В Москве зафиксировали сразу два антирекорда по коронавирусу

В Москве по состоянию на 6 октября зафиксировано два антирекорда — по числу новых случаев заражения и числу госпитализаций. Так ситуацию с коронавирусом в столице охарактеризовала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает «Интерфакс».

4082 москвича заразились коронавирусом за сутки по состоянию на 5 октября

«Сегодня у нас зафиксировано два негативных антирекорда. Были выявлены четыре тысячи новых заболевших коронавирусом. И что еще более печально — за прошедшие сутки мы госпитализировали более одной тысячи людей с COVID в больницы», — сказала она.

6 октября в Москвы за сутки выявили 4082 новых случая коронавируса. Больше заболевших было только 7 мая — тогда в столице поставили 6703 диагноза COVID-19. «Таким образом, мы по сути уже вышли к пиковым значениям середины весны», — констатировала Ракова.

В связи с этим чиновница призвала москвичей более ответственно относиться к правилам безопасности. Особенно это касается людей из группы риска — им, по словам Раковой, рекомендуется оставаться дома. Остальные москвичи должны носить защитные макси, избегать мест скопления людей и по возможности ограничивать контакты.

Ранее сообщалось, что самый большой с мая прирост новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали по всей России. Так, по состоянию на 6 октября COVID-19 заболели 11 615 человек. Больше было только 11 мая — тогда в России за сутки выявили 11 656 случаев.

Всего с начала пандемии в COVID-19 заболели 1 237 504.