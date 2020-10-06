Собянин назвал главные источники заражения коронавирусом в Москве

Большинство инфицированных коронавирусом москвичей заражаются в общественных местах — на работе, в транспорте и магазинах. Об этом в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что более 25 процентов новых заболевших — люди старше 65 лет. Однако только 10-15 процентов из них заражаются коронавирусом от членов семьи.

Ранее Собянин объявил о новых ограничениях против коронавируса в Москве. Главные из них — приостановка действия льготного проезда для детей и пожилых людей, перевод продажи билетов в театры и музеи исключительно в электронный вид. Предприятия также обязаны отправить 30 процентов своих работников на удаленку. За несоблюдение требований им грозит штраф. Мэр объяснил введение мер приближением числа заболевших к пиковым значениям весны.

За последние сутки в России зафиксирован самый большой прирост новых случаев заражения коронавирусом с мая.