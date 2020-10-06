Названо место России по заболеваемости коронавирусом в мире

Россия занимает 43-е место по заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения в мире, заявила заместитель руководителя Роспотребнадзора Елена Ежлова. Ее слова передает ТАСС.

Она также добавила, что по уровню летальности страна занимает 105-е место. Согласно данным Роспотребнадзора, смертность от COVID-19 в России составляет 1,6 процента, в среднем по миру — 3 процента.

Сейчас в стране очень высокий уровень тестирования на коронавирус по сравнению с другими странами — 327,9 тысячи на миллион жителей.

За последние сутки в России зафиксирован самый большой прирост новых случаев заражения коронавирусом с мая. По состоянию на 6 октября, COVID-19 заболели 11 615 человек. Больше было только 11 мая — тогда в России за сутки выявили 11 656 случаев. Вторая волна, по мнению вирусолога Анатолия Альтшейна, будет более интенсивной, но здравоохранение к этому готово.