Собянин объявил о приостановке бесплатного и льготного проезда в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о приостановке бесплатного и льготного проезда в столичном транспорте. Соответствующее сообщение опубликовано на его сайте.

Так, с 9 октября и до окончания каникул, 18 октября, не будет действовать льготный проезд для школьников. Транспортное приложение социальной карты учащихся будет временно заблокировано, а уже уплаченные деньги перенесут на более поздний срок.

До 28 октября будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте для горожан старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания. Решение о приостановке бесплатного проезда вступит в силу в пятницу, 9 октября, чтобы работающие заранее взяли больничный или перешли на удаленку.

Кроме того, билеты в учреждения культуры, подведомственные правительству Москвы, будут продавать исключительно в электронном виде, а работодателей и организации обяжут еженедельно информировать городские власти о переводе 30 процентов сотрудников на удаленку. Как объяснил Собянин, новые меры введены в связи с тем, что не все жители прислушиваются к рекомендациям врачей, а ситуация с коронавирусом «с каждым днем становится все сложнее и драматичнее».

За последние сутки в Москве выявили 4082 новых случая коронавируса. Всего с начала пандемии в столице зарегистрировали 311 559 заражений, умер 5401 человек, выздоровели 255 100. В России за последние сутки зафиксировали 11 615 случаев коронавируса в 83 регионах, это самый большой прирост с мая.