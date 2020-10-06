Власти Москвы объяснили рост случаев заражения коронавирусом

Власти Москвы считают, что рост случаев заражения коронавирусной инфекцией в столице связан с «тотальным несоблюдением масочного режима». Об этом в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1» заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, пишет ТАСС.

«Мы вышли на те цифры, которые у нас были весной», — объяснила она. Ракова добавила, что после длительного периода весенней изоляции и летних отпусков люди вернусь в город. Однако основная причина роста заболеваемости в том, что граждане не соблюдают масочный режим и социальную дистанцию, добавила заммэра.

Она также пояснила, что при необходимости столичные власти могут открыть еще два временных госпиталя для заразившихся коронавирусной инфекцией. «Это торговый центр "Москва", он законсервирован, и сейчас идет работа по формированию коллектива и расконсервированию госпиталя — и центр на ВДНХ», — сказала Ракова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице откроют два резервных госпиталя для пациентов с коронавирусом в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» и в ледовом дворце «Крылатское». Градоначальник призвал москвичей соблюдать все меры безопасности, чтобы стабилизировать эпидемиологическую обстановку.

За последние сутки в России зафиксировали самый большой с мая прирост новых случаев коронавируса: COVID-19 выявили у 11 615 человек. В Москве 6 октября также был поставлен антирекорд по числу новых случаев коронавируса. За последние сутки в столице выявили 4082 заболевших COVID-19. В Кремле заявили о готовности к любому развитию событий.