В Москве откроют резервные госпитали для пациентов с коронавирусом

В Москве откроют два резервных госпиталя для пациентов с коронавирусом в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» и в ледовом дворце «Крылатское». Об этом этом распорядился мэр столицы Сергей Собянин, сообщает московский оперативный штаб в понедельник, 5 октября.

Градоначальник призвал москвичей соблюдать все меры безопасности, чтобы стабилизировать эпидемиологическую обстановку.

Ранее в понедельник сообщалось, что из-за роста числа новых заражений школы столицы переведут на дистанционное обучение. Также ранее власти Москвы рекомендовали перевести на удаленку до 50 процентов сотрудников.

В России за последние сутки выявили 10 888 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Наибольшее число новых случаев зарегистрировано в Москве (3537), Санкт-Петербурге (407) и Московской области (339). Всего с начала пандемии COVID-19 подтвердился у 1 225 889 человек.