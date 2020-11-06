В Роспотребнадзоре раскрыли подробности о мутации коронавируса

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов раскрыл РИА Новости подробности о мутации коронавируса.

По словам специалиста, COVID-19 мутирует, однако утяжеления инфекции не отмечается. Сейчас мутация затрагивает не более одного процента генома вируса, поэтому имеющиеся на данный момент тест-системы могут выявить даже мутирующий коронавирус, пояснил Горелов.

Он указал, что на сегодняшний день примерно две трети заразившихся переносят коронавирус бессимптомно или в легкой форме, число тяжелых пациентов не растет, а бессимптомных и легких пациентов примерно такое же количество, как было весной.

Ранее профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что через несколько лет коронавирус перестанет представлять опасность для человечества. По его словам, «пройдет от года до трех лет, и вирус станет мирным». Российский ученый пояснил, что вирусу не выгодна гибель своего носителя, и обычно размножаются те штаммы, которые не вызывают смерть. Так что заразность вируса может повышаться, а его патогенные свойства, вероятно, пойдут на спад.